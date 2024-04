Enquete UOL BBB 24: Alane e Beatriz foram falsas com Matteus e Isabelle?

Nos '45 minutos do segundo tempo', o BBB 24 entregou um novo enredo com a aproximação de Matteus e Isabelle. Alane e Beatriz, que incentivaram o ship em um primeiro momento, se arrependeram amargamente depois.

O que aconteceu

Não é de hoje que os brothers reparam na química entre Matteus e Isabelle. Mesmo na reta final, o grupo do quarto fadas passou a incentivar que os dois ficassem.

Até então, o grande empecilho era o fato de o brother já ter se envolvido com Deniziane no programa. No entanto, a mineira terminou com o participante antes de ser eliminada.