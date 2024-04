Fãs renovam paixão em show dos 40 anos dos Paralamas: 'De mãe para filhos'

Pedro foi com a família assistir ao show 'Paralamas Clássicos', em São Paulo Imagem: Bruva Gavioli/UOL

A mãe, Vanessa Pereira, revelou que a música faz parte da família. "Ouvir Paralamas é lembrar da minha juventude e é tão bom! O amor pela música deles passou da mamãe para os filhos. Além de fã, meu filho Pedro também é músico."

O casal do bairro paulistano da Vila Mariana Daniel Camacho e Vanessa Dias revelou que, assim que soube da gravação do DVD, já garantiu os ingressos. Daniel destacou a história de superação do Hebert Vianna.

Daniel e Vanessa foram curtir o show 'Paralamas Clássicos', em São Paulo Imagem: Bruna Gavioli/UOL

"Ele é incrível! Eu fico admirado com a disposição dele de fazer duas horas de show ou mais. Vale muito a pena ver um show dos Paralamas! Acho que todo mundo tem que experimentar uma vez na vida", se empolga.