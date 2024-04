Paralamas gravam DVD de 40 anos com hits memoráveis, mas sem novidades

Foram duas horas de show, que começou às 22h30, com o sucesso "Vital e Sua Moto" seguido de outro, "Cinema Mudo", ambos do repertório do mesmo disco de estreia da banda. Emendaram com "Ska" e "Lourinha Bombril".

O baixista Bi Ribeiro no show dos Paralamas que vai virar DVD Imagem: Rafael Strabelli/Espaço Unimed

Em "Trac Trac", versão em português para a música do argentino Fito Páez, Herbert citou o amigo Fito antes de cantar um trecho da canção em castelhano. Foi o único momento do show em que fãs que conhecem bem a trajetória da banda puderam fazer alguma relação entre os Paralamas e sua boa relação com a Argentina, já que o grupo é um dos únicos no Brasil a ter conseguido furar a bolha e fazer sucesso no país vizinho. Coisa rara.

A balada "Mensagem de Amor" ganhou uma versão rock, com guitarra mais contundente. Em "Cuide Bem do Seu Amor", o público ergueu balões iluminados pela luz de seus celulares, atendendo a um pedido da banda, que fez parceria com a organização médico-humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras, que lançou a campanha publicitária "Ame Sem Limites, Cuide Sem Fronteiras" usando essa canção.

Num ritmo 'corridão', com algumas pausas para Herbert fazer rápidas interações com a plateia lotada, vieram na sequência outra bateria de hits: "Saber Amar", "Tendo a Lua", "Aonde Quer que Eu Vá", "Lanterna dos Afogados", "Bella Luna", "O Amor Não Sabe Esperar", "Será que Vai Chover", "Assaltaram a Gramática", "Você", "Melo do Marinheiro" e "O Beco" — música essa que eles tiveram de repetir por estarem registrando todo o show para o DVD.