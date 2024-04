Bin Laden 'saboneta' ao falar de Davi: 'Não quero ser atacado'

Bin se esquivou ao ser questionado sobre Davi. "Vou sabonetar pra não sofrer 'hate' [ser atacado nas redes sociais] de ninguém. [...] O que passou, passou. Eu sei que eu fiz uma fofoca que interpretei mal, relacionada [ao que ele disse] sobre os camarotes. Eu reconheço meu erro. Não quero saber de [ódio], não, rapaziada. Passou, esquece. Vamos embora, vamos viver.

Ele também elogiou Alane e Beatriz, que jogavam do lado oposto. "As pessoas viam uma maldade na Alane que eu não conseguia enxergar. [...] Eu gosto muito dela, deixei isso sempre claro", afirmou. Bin também elogiou Bia e disse que se identificou com a história da sister: "Ela é uma pessoa da hora, mas às vezes passa um pouco dos limites."

O funkeiro afirmou que, apesar de já ter brincado com o termo antes do reality, esqueceu o que era "calabreso" no BBB. "Eu sabia [o significado], e até brinquei com isso várias vezes. Lá dentro, a gente esquece até o número do RG", disse. Segundo ele, quando cogitou que estava "criando teorias" sobre a expressão por já ter sofrido bullying, a história já tinha se espalhado por toda a casa.

O novo nome artístico de Bin Laden será "MC Binn". Segundo ele, os dois "N" no final foram uma sugestão de Pitel na casa.

Após ter seu beijo elogiado por Ana Maria, Bin disse que vai ficar só na amizade com Giovanna, com quem teve um romance no reality. "A gente viu que você beija muito bem. A gente viu que você beija com vontade. Beijo de língua não faltou, beijo de cinema. Essa 'beijação' tem futuro aqui fora?", perguntou a apresentadora. "Vou beijar aqui fora, mas não sei se vai ser a Giovanna. A gente preferiu manter a amizade.[ ...] Mas foi um momento bom na casa, um beijinho gostoso que demos em vários dias."