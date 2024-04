Mãe de Kate Middleton tenta blindar princesa de crise financeira na família

Problemas financeiros. Carole e Michael Middleton têm dívidas avaliadas em 260 mil libras (cerca de R$ 1,6 milhão na atual cotação). De acordo com o The Mirror, as dívidas são decorrentes de um empreendimento do casal. Eles venderam a empresa, mas não pagaram as tarifas decorrentes da negociação.

A empresa de suprimentos para festas Party Pieces Company, fundada pelo casal, entrou em recuperação judicial no último ano, após piora nos negócios com os anos de pandemia de covid-19. Mesmo com a venda dela em 2023, eles não conseguiram pagar totalmente suas dívidas.

Kate Middleton revelou no mês passado ter sido diagnosticada com câncer. A princesa está sob tratamento quimioterápico e tem evitado aparecer em público.