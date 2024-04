Bin abre o jogo sobre futuro com Giovanna: 'Carinho de amigo'

MC Bin Laden, eliminado no 17º Paredão do BBB 24 (Globo), participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e falou sobre o romance que teve com Giovanna no confinamento.

O que aconteceu

Bin abriu o jogo sobre o que sente por Giovanna: "Ela é uma pessoa incrível, uma mina top, fantástica. Torço muito por ela."