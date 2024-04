Impostos, imóveis, funcionários: Gal deixou ao menos R$ 700 mil em dívidas

A reportagem de Splash analisou processos de cobrança e identificou diversas dívidas com a União e a Prefeitura de São Paulo. Entre as ações estão débitos de ISS (Imposto Sobre Serviço), Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos e Previdenciários.

Os débitos com tributos previdenciários somam R$ 188.401,79, de acordo com informações da Fazenda Nacional. Já as dívidas com a Prefeitura da capital paulista chegam a R$ 549.861,79 — valores apurados até 1 de março de 2023.

Há duas cobranças referentes à taxa de coleta de lixo em aberto no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Na primeira, de 2021, a prefeitura da capital paulista cobra R$ 21 mil. Na outra, protocolada em 2023, a cobrança é de R$ 24 mil.

Gal Costa morreu em novembro de 2022 Imagem: Van Campos/www.fotoarena.com.br

Dívida com ISS (Imposto Sobre Serviço), tributo cobrado pelo município, chega a 486.633,63 —considerando o período de 2016 a 2020. "A Procuradoria-Geral do Município de São Paulo informa que todos os créditos inscritos em dívida ativa são objetos de cobrança, de forma judicial ou extrajudicial", respondeu à Prefeitura, após questionamento da reportagem, no início de março.

Segundo uma ex-funcionária ouvida por Splash, Gal era dona de 90% do negócio e Wilma, de 10%. Ela, que atuava no departamento administrativo das empresas, afirma que era a artista quem decidia o que seria pago.