Camila diz se voltaria com Lucas Buda após BBB: 'O futuro a Deus pertence'

Camila diz que ela e Lucas conversaram, antes do confinamento, sobre a possibilidade dele se atrair por alguém. "Conversamos sobre isso. Os poucos combinados que nós tínhamos, esse era o primordial: se surgisse uma mulher que ele tivesse interesse, ele segurasse a onda e não me expusesse."

Em determinado momento que ele tá flertando com ela, ela fala uma coisa que ela não tinha como saber porque era coisa do nosso casamento, então percebi que ele falou mais coisa pra ela do que deveria. Camila Moura

Ela conta quando decidiu anunciar publicamente que se separaria de Buda. "Quando fui na rua, no mercado e me chamaram de corna. Aí falei: Não vou ficar me expondo, lutando por ele e ele não consegue fazer o mínimo por mim."

Camila respondeu se voltaria com Lucas após ele deixar o confinamento. "Não posso bater o martelo, porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar sim ou não porque não tenho bola de cristal."

Essa mudança me proporcionou conhecer uma Camila diferente. Me conhecer enquanto mulher livre, com independência. Camila Moura

Ela confirma ainda que já entrou com um pedido de divórcio, mas não pode comentar mais pois corre em segredo de justiça.