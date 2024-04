BBB 24: Bin Laden revela parceria com colombiano J Balvin: 'Desenrolando'

MC Bin Laden revelou na tarde de hoje (2) no BBB 24 (Globo) que pretende lançar uma música com J Balvin.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, MC Bin Laden disse que está no processo de fazer uma música com o cantor colombiano J Balvin. "Sabia que eu ia fazer uma música com o J Balvin? Ele me mandou o beat já", disse.