Letícia Birkheuer acusa ex-marido de agressão: 'Quebraria minha cara'

Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve.

De acordo com Birkheuer, o evento aconteceu na frente do filho do casal. Furmanovich teria gritado na frente de Letícia, que estava com a criança, e ameaçado sua ex-mulher.

Não se cale. Denunciem, tem pessoas aí para ajudar a gente. Denuncie o agressor, porque isso não pode ficar impune

"Sinto me insegura, vulnerável". Alexandre Furmanovich é um "empresário do setor de jóias, dono de joalheria, e que se sente muito poderoso", afirmou a atriz.

"Agredida durante o casamento". Além do que aconteceu recentemente, Letícia Birkheuer revelou que, durante seu casamento com Alexandre, também foi sofreu agressões de seu ex-marido.

Assista abaixo o vídeo de Letícia Birkheuer.