Produção de 'Gen V' é adiada indefinidamente após morte de Chance Perdomo

Chance interpretava Andre Anderson em "Gen V", um estudante popular com capacidade de manipulação magnética. No spinoff de The Boys, ele atuava ao lado de Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Asa Germann e Shelley Conn.

Quem era Chance Perdomo

Chance Perdomo Imagem: Reprodução/Instagram/@chance_perdomo

Perdomo ficou conhecido mundialmente como o feiticeiro Ambrose, da série "O Mundo Sombrio de Sabrina", da Netflix. Ele interpretou o primo da protagonista.

Ele vivia Andre Anderson em "Gen V". A série deriva do mesmo universo de "The Boys", maior sucesso do streaming Prime Video. "Gen V" foi adiada após a morte de Perdomo.

O artista também estrelou como Jerome Rogers no filme "Killed by My Debt" (2018), que lhe rendeu uma indicação ao BAFTA de melhor ator em um papel principal.