Chance Perdomo, ator de 'O Mundo Sombrio de Sabrina', morre aos 27 anos

"Sua paixão pelas artes e seu apetite insaciável pela vida foram sentidos por todos que o conheceram, e seu carinho continuará naqueles que ele mais amava", disseram seus representantes.

"Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão", continua o comunicado.

Vida e carreira

Chance Perdomo nasceu em Los Angeles e cresceu na Inglaterra.

O ator ganhou destaque mundial ao interpretar Ambrose, o primo feiticeiro de Sabrina, na série "O Mundo Sombrio de Sabrina".

Seu último papel na TV foi como Andre Anderson, um estudante com poderes em "Gen V", spin-off de "The Boys", do Prime Video.