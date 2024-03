Seis anos de Stray Kids: conheça melhor um dos gigantes do k-pop

Já a nachimbong, lightstick oficial do grupo, é a junção de bússola quebrada (nachim) e bong (as famosas varinhas de luz do k-pop). É bem interessante e conceitual, pois uma bússola quebrada não possui uma direção certa nunca, e isso define o espírito do grupo; não existe direção certa, cada um cria a sua própria jornada. Quem são os membros do grupo? Bangchan não é apenas o membro mais velho do grupo (ele nasceu em 1997), como também o que mais tempo ficou como trainee da JYP, cerca de sete anos. Ele iria inicialmente debutar com o grupo GOT7, mas "não estava pronto". Depois de quase uma década treinando, os outros membros começaram a entrar no grupo: Han, Changbin, Jeongin, Hyunjin, Seungmin e por fim Felix e Lee Know.

Woojin, um dos vocalistas principais, saiu do grupo em 2019 e eles se tornaram oficialmente um grupo de oito membros. "Eight is fate", oito é destino.

Bangchan, Han e Changbin tiveram uma conexão enorme desde o início pelo amor por rap, produção e composição. Assim foi criado o 3RACHA (junção dos 3 integrantes com sriracha, um molho picante muito famoso na Ásia). Tanto Bangchan quanto Felix são australianos e fizeram audição no país. Felix inclusive possuia um coreano bastante "quebrado" no início. Já Hyunjin foi selecionado por um olheiro e Lee Know, o Minho, foi o que ficou menos tempo como trainee, cerca de 8 meses, e ele foi dançarino do BTS, aparecendo em uma série de performances da Wings Tour.

