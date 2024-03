BBB 24: Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no 15º Paredão da edição

Com 5 votos, Fernanda foi a mais votada da casa e está no Paredão.

Alane indica Giovanna

Alane, a segunda mais votada da casa, teve a chance de indicar uma pessoa e Giovanna foi a sua escolhida.

Vou mandar Giovanna. Foi Líder 2 vezes, nas 2 me colocou a munhequeira [de mira]. Por jogo mesmo, ela só foi no primeiro Paredão, há muito tempo. Sinto que no Sincerão ela só reproduz discursos que eu já vi de outras pessoas. Visualizo um jogo só de Ctrl C e Ctrl V. Alane

