15º Paredão: Beatriz, Fernanda e Giovanna pedem para ficar no BBB 24

Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no 15º Paredão do BBB 24 (Globo). No fim do programa ao vivo de hoje (29), as sisters justificaram por que devem permanecer no reality: veja o que cada uma disse abaixo.

Beatriz

"Brasil, olha aqui nos meus olhos! Brasil do Brasil! Estou emparedada pela quarta vez com o mesmo argumento dede o começo do programa. Lá fora e aqui dentro, eu levo as coisas com alegria e tranquilidade. [...] Ninguém me para aqui dentro, queira ou não queira. Quero pedir para você, meu Brás, Guarulhos, Praça 8, Salvador, Bahia, Capim Grosso... Deixem eu ficar."