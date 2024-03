MC Bin Laden critica aliada: 'Vê força no Davi, mas não em quem tá perto'

Lucas e MC Bin Laden conversaram hoje (27) sobre votar em seus aliados na fase final do jogo do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Lucas disse que, quando precisasse, votaria em Fernanda, enquanto Bin Laden disse que votaria em Pitel. "Eu voltei do paredão e ela [Fernanda] não me deu parabéns. Achei estranho. Agora você falou que ela passou a madrugada toda falando com o Davi... Ela enxerga essa força no Davi mas não enxerga em quem tá perto dela", avaliou Bin.