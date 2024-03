Big Brother? Casal do Privacy põe câmeras em casa para capturar intimidade

O casal Aline Fischborn, 42, e Flávio Paiva, 48, destaque no Privacy, instalou câmeras pelos cômodos da casa para que possam capturar todos os momentos íntimos e divulgar no site adulto.

O que aconteceu

Casal quer mostrar todos os detalhes da intimidade a dois. "Gravamos o nosso sexo com nosso celular, mas às vezes não conseguimos capturar, seja por conta de sono ou da disposição do celular, que não está na mão. Chegamos a conclusão de que 50% das nossas transas não são filmadas", disse Flávio.

Aline e Flávio se destacam por postar conteúdo caseiro, que atrai assinantes adeptos a esse tipo de conteúdo. "Com as câmeras, teremos acesso a essa filmagem plena e não teremos a preocupação em gravar. Em alguns casos, ainda faremos pelo celular, mas nesses momentos mais improváveis, as gravações serão no estilo BBB mesmo", destacou Aline.