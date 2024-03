Com Paredões e eliminações no modo turbo, como vai ser a reta final do BBB

Mais eliminações. Haverá três eliminações por semana, uma no domingo, uma na terça-feira e uma na quinta-feira.

Prova do Líder. As dinâmicas acontecerão após as eliminações, antes de realizar uma nova formação de Paredão. Assim, também será realizada aos domingos, às terças-feiras e às quintas-feiras.

Fim da Festa do Líder e da Prova do Anjo. Nesta quarta-feira (27), acontece a última Festa do Líder, celebrada por Giovanna. O Anjo também não será mais disputado no programa.

Fernanda e Pitel especularam sobre a reta final do BBB 24. As sisters apontaram que poderia haver três eliminações na próxima semana e acertaram.

Grande final. O campeão do programa e do prêmio milionário será revelado no dia 16 de abril.