De Camila a Dado Dolabella: quem foi assunto mesmo sem entrar no BBB 24

Camila Moura. Então esposa de Lucas Henrique, a professora ganhou os holofotes ao sugerir o que casamento havia acabado. Ela indicou que o marido a traiu por flertar com Pitel e debochou do brother.

BBB 24: Esposa de Lucas, Camila Moura diz viver 'momento de cura' Imagem: Instagram/camilamoura225

Deborah Secco. Apesar de não ser familiar de nenhum dos participantes, a atriz se mostrou ativa no BBB 24. Nas redes sociais, declarou apoio a Davi e alfinetou algumas atitudes na casa. A artista até conversou com os brothers após participar do quadro do invasor.

Dado Dolabella. Durante a participação de Wanessa Camargo, o ator defendeu assiduamente a cantora, compondo uma canção e rebatendo falas fora da casa. Os dois terminaram o namoro após a famosa ser expulsa por agressão.

Dado Dolabella pede perdão pelas mulheres que ele machucou Imagem: Gui Capanema

Luana Piovani. A famosa também chamou a atenção ao comentar sobre o BBB 24. A artista ridicularizou os gatilhos de Wanessa Camargo com Davi e debochou de seu relacionamento com Dado Dolabella.