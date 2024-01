Esposa defende Rodriginho e ganha 50 mil seguidores; quem é Bruna Amaral

Antes do confinamento, o casal acumulava viagens pelo mundo. Com destinos como Paris e Barcelona entre os últimos visitados pelos dois.

Além de modelo, ela também já estudou teatro e participou do elenco do "Criança Esperança". No Instagram, Bruna posou ao lado de nomes como Dira Paes e Renato Aragão, o Didi, nos bastidores do programa.

Muitos de seus ensaios são ligados ao mundo do esporte - do qual Bruna deixa claro que é fã. Ela já compartilhou inúmeras fotos em mergulhos, quadras de tênis e visitando a Neo química Arena, estádio do Corinthians, abraçando a bandeira do clube. Rodriguinho, seu marido, é palmeirense.