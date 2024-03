Leidy Elin é a 14ª eliminada do BBB 24 com 88,33% dos votos

Como foi a eliminação

"Chegaremos ao famoso Top 10. E como você tinha tudo pra chegar nesse Top 10. Você foi a primeira pessoa a despertar a simpatia. Você foi quem largou na frente, ganhando seguidores nas redes sociais. E aí você se entregou ao jogo com sua coragem, personalidade", começou.

O apresentador pontou que a pessoa era um jogador que todos tinham medo de jogar, mas que o público que julga o estilo de jogo de cada um.

"Aí você tem a oportunidade de deixar sua marca no BBB. Ótimo. Mas de que forma? Você se vê num momento decisivo. Vai ou racha. Era o momento em que você precisava ficar tranquilo. Você achou que era o momento, all in. Você esqueceu o quanto esse par de valetes pode ser traiçoeiro", disse ainda.

Tadeu citou o momento em que Leidy jogou as roupas de Davi na piscina para anunciar sua eliminação. "Por todas as suas qualidades e sua história, você merece atravessar oceanos. Mas no BBB, você naufragou na piscina."