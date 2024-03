Bárbara: Pitel é injusta com BBB ao dizer que programa não expulsa favorito

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, opinou que o favoritismo de Davi não seria impedimento para a Globo expulsá-lo se preciso. "Faz sentido [a fala de Pitel], mas ao mesmo tempo é um pouco injusto se considerarmos a história do programa - que já expulsou, sim, participante favorito. Ana Paula Renault, do BBB 16, está aí para provar."

Bárbara fez questão de frisar, entretanto, que o caso que levou à expulsão de Renault é muito diferente do que está atualmente em pauta. "Ali era muito visível. Aqui, é uma situação que cabe interpretação. Se fosse um caso muito visível, algo já teria sido feito. Temos que dar o tempo para a produção agir. O tempo também é importante para que as decisões não sejam tomadas de forma precipitada."

Saryne: Globo fica sem saída na decisão de expulsar ou não Bin Laden e Davi

O destino de Davi Brito, 21, e MC Bin Laden, 30, no BBB 24 (Globo) é uma incógnita desde a treta da noite de segunda-feira (25). O público do reality aguarda ansioso um posicionamento da Globo sobre a expulsão ou permanência de ambos no reality.

Para Bárbara Saryne, a Globo está numa verdadeira berlinda, sujeita a ser criticada independente da sentença que vier a emitir. "Se for considerar a cabeçada e o peitar [como agressão], que são coisas que sempre aconteceram no programa, as pessoas vão pegar outras tretas [similares] para poder criticar. Vejo a emissora meio que sem saída - qualquer decisão caberá crítica."