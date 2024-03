Madrugada do BBB 24 tem treta entre Davi e Bin, tombo de Buda e choro

No fim da discussão de Davi e Bin, o Big Boss deixou um recado para a casa: "Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, de convivência. Se fosse pra ter porrada, era o UFC. Então senhores, comportem-se."

Lucas Buda estava no meio da confusão de Davi e Bin e acabou levando um tombo: "Só vi o chão e o teto cheio de luz!"

Davi desabafou com Isabelle sobre a treta: "O que eu faço para as pessoas me julgarem aqui dentro da casa? Eu sempre fui bonzinho, montei a mesa..."

Mais tarde, o brother chorou e foi consolado pelos aliados do Quarto Fada: "Você não está sozinho", disse Bia.

Fernanda tentou se entender com Alane e Bia, mas as sisters desconfiaram da aproximação: "Quer sobreviver no jogo sendo legalzinha."