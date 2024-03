Alane desconfia da aproximação de Fernanda: 'Quer sobreviver no jogo'

Alane: "Fernanda está falando comigo normal."

Davi: "Comigo também, como se nada tivesse acontecido."

Alane: "Será que é estratégia de jogo dela ser legal com a gente?"

A bailarina deixou claro: "Ontem eu falei: 'A Fernanda está falando muito melhor comigo, olha que legal'. Mas disse que votaria nela de qualquer jeito. Aí hoje foi um amorzinho comigo...""

Bia opinou: "Ela pode estar um pouco exausta do jogo, porque já está no 'finalmente'".

Davi, no entanto, alertou as colegas para ficarem longe da confeiteira: "Quando o grupo dela estava com sete [pessoas], ela passava por mim e nem olhava na minha cara. Ela nem falava com a gente."