Alice Wegmann diz que conheceu namorado por causa de um pão baiano; entenda

Alice Wegmann, 28, revelou que conheceu seu namorado, Matheus Seixas, 28, por causa de um "pão especial", característico da Bahia, terra natal do amado.

O que aconteceu

Wegmann contou que conheceu Seixas de um jeito bem inusitado. Durante participação no programa CNN Pop, a atriz explicou que tinha ido para a casa de um amigo, lá ele serviu um "pãozinho delícia", ela elogiou a qualidade do quitute e esse amigo disse que ela iria gostar de conhecer o dono da empresa que faz a iguaria.

Do pãozinho do amigo ao namoro. "Um belo dia estava na casa de um amigo meu e ele resolveu servir pãozinho delícia, que é um quitute da Bahia que eu amo de paixão, e aí no dia seguinte falei 'esse pãozinho delícia é muito bom'. Aí ele falou 'você vai gostar do menino que faz porque ele é dono da empresa de pãozinho delícia', me passou o contato dele, a gente começou a se falar, a gente se amou, se adorou, ficamos juntos e começamos a namorar em pleno Carnaval [deste ano]".