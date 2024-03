Equipe defende MC Bin Laden: 'Veio do nada e conquistou com muita luta'

MC Bin Laden e Davi discutiram aos gritos no BBB 24 (Globo) e a produção interveio. Nas redes sociais, a equipe do famoso se pronunciou e o defendeu, indicando que também passou dificuldades na vida.

O que aconteceu

A equipe do funkeiro se pronunciou sobre seus privilégios após se envolver na treta com Davi. "Bin passou parte da vida na rua, já passou fome, foi rejeitado e só foi ter uma família aos dezoito anos. Não estamos aqui para entrar em mérito de qual história merece mais apelo emocional, mas não venham colocar o Bin como um branquelo paulista privilegiado porque ele veio do nada e conquistou com muita luta tudo que tem hoje", destacou no X (antigo Twitter).