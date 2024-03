Davi, Leidy, Matteus e Bin Laden estão no 14º Paredão do BBB 24

BBB 24: Giovanna indica Davi Imagem: Reprodução/Globoplay

Voto no confessionário

Essa semana, os dois mais votados foram emparedados. Confira quem votou em quem:

Davi votou em Leidy Elin;

Leidy Elin votou em Matteus;

Alane votou em Leidy Elin;

Fernanda votou em Matteus;

Beatriz votou em Leidy Elin;

Lucas Buda votou em Matteus;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

MC Bin Laden votou em Matteus;

Matteus votou em Leidy Elin;

Pitel votou em Matteus.

Com 5 votos, Matteus foi o mais votado e está no Paredão. Leidy Ellin foi a segunda mais votada, com 4 votos, e também está no Paredão.