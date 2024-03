BBB 24: Saiba quem se salvou do 14º Paredão na Prova Bate e Volta

Alane venceu a Prova Bate e Volta e garantiu sua permanência por mais uma semana no BBB 24 (Globo), se salvando do 14º Paredão do reality.

Entenda a prova

A prova tinha três fases: cada brother deveria escolher um número por rodada. Ao encontrar o produto selecionado, o participante passava de fase.