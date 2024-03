Forçada ou esforçada? Alane divide opiniões após look de Oscar no BBB 24

Expressiva e com um bom aproveitamento de tela no BBB 24 (Globo), Alane "brilhou" ontem (24) ao se salvar do Paredão na prova bate e volta. A sister disputou um "passe livre" da berlinda usando um vestido brilhante, salto alto e batom vermelho.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"Alane estava vestida para se apresentar no Óscar ontem. É impressionante como ela valoriza o BBB. Admiro muito a Alane, porque com ela não tem bola perdida", avaliou Chico Barney no Central Splash de hoje (25).