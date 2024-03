Léo Santana reúne Ivete, Iza e mais cantoras em BH; veja fotos e bastidores

Léo Santana, 35, fez neste sábado (23), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, a gravação do DVD "Léo & Elas". O especial reuniu o cantor com diversas cantoras brasileiras, como Ivete Sangalo, Iza, Ana Castela e a dupla Maiara & Maraisa, para um público de 40 mil pessoas.

O que é o projeto

"Léo & Elas" é um projeto audiovisual documentado idealizado por Léo Santana. Ao se apresentar ao lado de importantes artistas do mercado nacional, ele procurou enaltecer o valor das mulheres através da música.