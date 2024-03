Kate Middleton escolheu data estratégica para divulgar tratamento de câncer

Kate Middleton surpreendeu o mundo ao anunciar que estava tratando um câncer. A decisão do pronunciamento veio da própria princesa, que escolheu a data de forma estratégica.

O que aconteceu

Embora muitas pessoas tenham apontado interferência da monarquia no 'silêncio' de Kate, ela quem teria optado por esperar o momento perfeito. De acordo com fontes ouvidas pela People, tudo girou em torno do que seria melhor para os filhos de Middleton: George, Louis e Charlotte.

A esposa de William só iria falar publicamente sobre o diagnóstico quando ela e a família estivessem confortáveis para isso. Logo, a data também foi pensada para ter a certeza que seus filhos tivessem o máximo de privacidade e não precisassem lidar com qualquer tipo de assédio.