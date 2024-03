Kate Middleton: família real faz pedido à imprensa para proteger princesa

Após a revelação do diagnóstico de Kate Middleton, a equipe da família real britânica pediu à imprensa que não sejam divulgadas novas fotos e vídeos da princesa.

O que aconteceu

A solicitação foi um reforço do pedido feito pela própria Kate no vídeo divulgado nesta sexta-feira (22), revelando que trava uma batalha contra o câncer. De acordo com o The Times, a princesa gostaria de contar com a privacidade para seguir com a sua rotina.