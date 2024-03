Kate Middleton começou quimioterapia preventiva em fevereiro

Kate Middleton, 42, iniciou a quimioterapia preventiva no fim de fevereiro. A informação foi divulgada à CNN por uma fonte da Família Real Britânica.

O que aconteceu

Fonte afirma que a Princesa de Gales deve adiar a volta ao trabalho, que estava previsto para depois da Páscoa. 'Ela adiará novos trabalhos até que seja liberada para fazê-lo por sua equipe médica."

Porta-voz do Palácio de Kensington disse que o príncipe William e a princesa Kate estão emocionados com as manifestações de carinho em todo o mundo. "Eles estão extremamente comovidos com o calor e o apoio do público e gratos pela compreensão do seu pedido de privacidade neste momento", disse um porta-voz, no sábado (23).