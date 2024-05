Frota mostra reunião entre mulher e seu pet no RS e provoca críticos

Alexandre Frota, 60, exibiu um vídeo em suas redes sociais no qual mostra a reunião de uma mulher e seu cachorro no Rio Grande do Sul durante as enchentes e aproveitou para provocar críticos.

O que aconteceu

No vídeo, Frota destaca uma mulher muito emocionada ao rever seu pet. O deputado federal está há dias no estado para ajudar as vítimas das enchentes e resgatar animais em situação de risco.

Frota aproveitou o momento para rebater seus críticos. Parte do público detonou a atitude do deputado de ir para o RS para se promover.