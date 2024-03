Kate e William estão 'gratos pelo apoio público' após diagnóstico de câncer

Kate Middleton, 42, e William, 41, estão "extremamente gratos" pelas mensagens e apoio que receberam após o anúncio de que a princesa de Gales foi diagnosticada com câncer e passa por quimioterapia.

O que aconteceu

Em comunicado, um porta-voz do Palácio de Kensington afirmou: "O príncipe e a princesa estão extremamente emocionados com as mensagens gentis das pessoas do Reino Unidos, da Commonwealth e de todo um mundo em resposta ao anúncio de Sua Alteza Real."

O porta-voz completou: "Eles estão muito comovidos com o apoio do público e gratos pela compreensão ao pedido de privacidade neste momento."