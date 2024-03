BBB 24: Fernanda é citada em abertura do Festival de Parintins; veja

Fernanda, do BBB 24 (Globo), foi citada durante a abertura do Festival de Parintins, no Amazonas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O amo do Boi Caprichoso fez referência a Fernanda na apresentação do Boi-Bumbá na última sexta (22). Na abertura do Festival, Prince do Caprichoso cantou: "O mais querido do povão, a frase causou histeria (...). Como diz a Fernanda do BBB: 'Chora bonequinha!'".