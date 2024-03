Leidy detona Alane e Davi por reação ao vivo no BBB: 'Falta de respeito'

Leidy: "Falta de respeito do caramba. Toda vez quando alguém fala... Eu até falei com elas: 'Gente, que feio o que vocês fizeram com a Fernanda'. [Elas responderam:] 'Ai, mas o Tadeu entende'. Isso é feio. Quer ficar o tempo inteiro discutindo no ao vivo, coisa ridícula!".

Lucas: "Acho que as pessoas aqui pensam que isso é posicionamento, sabe? Se lá fora também acharem que isso é posicionamento, nunca vão ter isso de mim".

Leidy: "Nem de mim. Eu acho isso uma falta de respeito com quem está apresentando, com o programa, com o público lá fora. Tem que acontecer. Tem que mandar pro Paredão, tem que dar as pulseiras".

