Lucas para sister no BBB 24: 'A cabeça que acha que até te pegaria lá fora'

Lucas apontou que não fazia parte das conversas e que "estava vacinado".

O professor disse que tentava mudar de assunto quando a conversa acontecia em sua presença. "Sempre quando era perto de mim, eu falava: 'Pai, vocês estão viajando, vamos trocar de assunto?'. Era tipo o 'atenção', assim, tá ligado?".

Pitel continuou questionando Lucas. O Bin veio todo empolgado falando que estavam comparando as meninas com as dançarinas. Como vocês acham normal fazer um comentário desses, e ainda trazer como um ponto bom?"

A assistente o perguntou. "Como é que funciona a cabeça de vocês?"

Lucas explicou. "É a mesma cabeça que acha que, tipo, assim, até te pegaria lá fora, né?"