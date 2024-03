BBB 24: Fernanda detona jogo de sister: 'Só veio para dançar e catar grilo'

A menina só da bom dia pro sol, só dança, fica calada na maior parte do tempo. Mas nas festas, dança Fernanda

A sister continuou criticando o jogo da rival. "Cata cinco meias dúzias de grilo, cata meia dúzia de borboleta, bota tudo no cemitério do jardim, alisa as flores de mentira e dança".

Segundo Fernanda, Isabelle até pode ter outro jogo, mas só mostra esse lado aos seus rivais. "Em alguma outra câmera, pode estar falando de jogo, mas a gente não vê essa câmera", disse.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o favorito ao prêmio milionário? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

