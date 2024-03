Bin reclama de Davi após divisão para mercado no BBB 24: 'Ideias de mimado'

Logo após o grupo Xepa se reunir para dividir as estalecas do mercado, Bin Laden reclamou da postura de Davi no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Pitel contou ao funkeiro e a Leidy que Davi não quis dar mais estalecas para cobrir as partes de Beatriz e Matteus, sem estalecas.