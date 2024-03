Fernanda desabafa sobre atitude de Pitel: 'Criou um prédio de 73 andares'

Na academia do BBB 24 (Globo), Fernanda desabafou sobre uma atitude de Pitel que não gostou e gerou desconfiança.

O que aconteceu

Fernanda confessou estar desconfiada com Pitel: "Tem coisas que estão pesando na minha cabeça e, cara, será que vale a pena? Até onde vai a sua defesa pelo outro? Eu estou nesse dilema, porque tive situações fortíssimas em que a Pitel esteve comigo muito firme, e eu também, mas teve uma situação que ela deixou uma fala que me deu um alerta gigante, criou um prédio de 73 andares na minha cabeça e aí me preocupei muito, de ficar com o pé atrás. Eu vou falar com ela antes de tomar qualquer atitude".