Saryne: 'Bia passa do limite e merece punição individual, mas não expulsão'

"A estaleca não significa nada e acaba sendo uma punição coletiva, porque na hora das compras, os outros vão ter que ajudar. Valeria uma bronca do Tadeu ao vivo [..] e até deixar Beatriz sem uma festa, como a da Ivete. Deixa ela no quarto", sugeriu.

Para a comentarista, a queda foi um incidente, mas a punição precisa ser individual — e pode ser até um veto na próxima prova do Líder ou uma diminuição do valor final do prêmio, sugeriu Chico Barney.

"Fiquei preocupado com a saúde da Sabrina Sato", disse ele. "Ficou muito barato para a Beatriz. É muito barato ser Fada no BBB 24. Eles podem fazer o que quiserem, que não tem consequência nenhuma".

Segundo o comentarista, Sabrina foi uma vítima da alegria de Beatriz que, "sim, incomoda". "Abraçar um artista não é errado. O problema é que a Beatriz colocou a integridade física de Sabrina Sato em risco", avaliou.