Raquele adianta planos pós-eliminação do BBB: 'Vou seguir minha vida'

Emparedada, Raquele afirmou no Raio-X de hoje (19) que não gostaria de ser eliminada do BBB 24 (Globo), mas está com o "coração leve" independente do resultado da votação.

O que aconteceu

Raquele disputa a permanência no reality show com Alane e Beatriz, e uma delas será eliminada hoje.