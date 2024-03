Alane chora e é consolada por Matteus após treta generalizada com Leidy

Alane chorou após se meter em uma treta generalizada com Leidy no BBB 24 (Globo). Matteus a consolou com o ocorrido.

O que aconteceu

Com a discussão, Alane foi para a cozinha da Xepa chorar. "Fala que não é sobre mim, mas não tira meu nome da boca. Imagina se fosse sobre mim então", desabou sozinha.