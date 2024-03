Leidy cita saída em Paredão e questiona: 'Acha que estou cancelada?'

Na varanda do BBB 24 (Globo), Leidy Elin sinalizou que poderia sair no primeiro Paredão que caísse. A sister ainda perguntou a Lucas Henrique se ela estava cancelada.

O que aconteceu

Leidy indicou que será eliminada assim que for para um Paredão: "Acho que se eu fosse lá atrás, não ia ter tanta essa sensação ruim. Por isso eu sei que, quando eu for, vou bater e vou embora". Lucas negou, mas a trancista continuou: "Eu sei que vou. Pelo andar da carruagem... acho que não vou se for com a Giovanna".