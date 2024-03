BBB 24: Isabelle e Matteus se provocam: 'Eu vou morder ele'

Isabelle e Matteus se provocaram após a formação do 13º Paredão do BBB 24 (Globo). Os brothers, que antes eram rivais, conversaram sobre o apoio do grupo Fadas a Isabelle na última berlinda.

O que aconteceu

Após a formação do Paredão, do qual Beatriz e Alane fazem parte junto com Raquele, Isabelle ofereceu apoio a Beatriz, que agradeceu. Matteus alfinetou a manauara em tom de brincadeira, que devolveu a provocação.