Missão espacial pode esclarecer questões 'cabeludas' sobre buracos negros

Como se sabe que objetos astrofísicos, como estrelas e planetas, giram, os cientistas esperam que os buracos negros também girem a partir da maneira como eles se formam. Evidências astronômicas mostraram que os buracos negros têm rotação, embora os pesquisadores não saibam qual é o valor típico de rotação de um buraco negro astrofísico.

Usando simulações de computador, minha equipe recentemente descobriu tipos semelhantes de "cabelos" em buracos negros que estão girando na taxa máxima. Esse "cabelo" tem a ver com a taxa de mudança, ou o gradiente, da curvatura do espaço-tempo no horizonte de eventos. Descobrimos também que um buraco negro não precisaria estar girando na velocidade máxima para ter cabelos, o que é importante porque esses buracos negros girando no máximo provavelmente não se formam na natureza.

Detectando e medindo o "cabelo"

Minha equipe queria desenvolver uma maneira de medir esse "cabelo" - uma nova propriedade fixa que poderia caracterizar um buraco negro além de sua massa, rotação e carga. Começamos a investigar como essa nova propriedade poderia deixar uma assinatura em uma onda gravitacional emitida por um buraco negro de rotação rápida.

Uma onda gravitacional é uma minúscula perturbação no espaço-tempo, normalmente causada por eventos astrofísicos violentos no Universo. As colisões de objetos astrofísicos compactos, como buracos negros e estrelas de nêutrons, emitem fortes ondas gravitacionais. Uma rede internacional de observatórios gravitacionais, incluindo o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser nos Estados Unidos, detecta rotineiramente essas ondas.

Nossos estudos recentes sugerem que é possível medir esses atributos "cabeludos" a partir de dados de ondas gravitacionais para buracos negros de rotação rápida. A análise dos dados de ondas gravitacionais oferece uma oportunidade de obter uma espécie de assinatura que poderia indicar se um buraco negro tem esse tipo de "cabelo".