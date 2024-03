Após horas no Monstro do BBB 24, Bin Laden desabafa: 'Muita coisa na mente'

MC Bin Laden passou boa parte da madrugada deste domingo (17) cumprindo o Castigo do Monstro no BBB 24 (Globo). Ele desabafou sobre os próximos passos no jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O funkeiro foi colocado no castigo junto com Fernanda, e eles precisam se revezar para ficar o tempo inteiro em uma plataforma do lado de fora de casa. Bin Laden foi acompanhado por Lucas Henrique durante a madrugada.