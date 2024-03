'Pai' de Dragon Ball curtia Senna e Disney: 5 fatos sobre Akira Toriyama

Fã de Ayrton Senna e do Brasil

Toriyama não só gostava do Brasil como era um grande fã do piloto Ayrton Senna. Entre as décadas de 1980 e 1990, Senna vivia seu auge na carreira, com muitos fãs pelo Japão.

Toriyama e Senna Imagem: Reprodução/Shueisha

Um deles era Akira Toriyama, que no final da década de 1980 já era reconhecido por Dragon Ball. Nesse período, ele foi convidado para fazer um desenho da equipe McLaren de Fórmula 1 com personagens da tão famosa série. No desenho, o Goku foi colocado como Senna.

Em 1990, os dois se conheceram no GP da Alemanha. Ele fez um mangá chamado "BattleMan F-1 GP" que conta a história desse grande prêmio e de quando conheceu o piloto brasileiro.