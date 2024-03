Além de Leidy e Davi: Treta no BBB 2 terminou com roupas na piscina

Leidy Elin jogou as roupas de Davi na piscina após uma discussão no BBB 24 (Globo). Esta, no entanto, não foi a primeira vez que um participante do reality teve sua mala encharcada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No BBB 2, Fernando Fernandes discutiu com Tina e jogou a mala e as roupas da ex-sister na piscina. Os dois já tinham um histórico de desentendimentos na casa.